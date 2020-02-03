Video: "Mercedes, 2020 motorunda küçük sorunlarla savaşıyor" - 4 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
Sıradaki Etkinlik
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
225 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
232 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
246 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
260 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
267 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
281 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
295 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Video: "Mercedes, 2020 motorunda küçük sorunlarla savaşıyor" - 4 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
, Editör
3 Şub 2020 18:15

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 4 Şubat 2020 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

Sonraki haber
Red Bull, 2020 aracının lansman tarihini açıkladı!

Önceki haber

Red Bull, 2020 aracının lansman tarihini açıkladı!

Sonraki haber

Rusya, Çin'le yer değiştireceğini yalanladı

Rusya, Çin'le yer değiştireceğini yalanladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Le Mans

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Aslında neler oldu?

2
Formula 1

Verstappen: "Hamilton 'tanrı' değil"

3
Formula 1

Mercedes, 2020 güç ünitesinde "küçük sorunlarla" savaşıyor

4
Formula 1

Bottas'ın eski sponsoru, Mercedes'in F1'den ayrılmasına şaşırmayacak

1s
5
Formula E

Formula E, güncellenmiş Gen2 EVO aracının resimlerini paylaştı

Son Videolar

07:22
Formula 1
1s

"Mercedes, 2020 motorunda küçük sorunlarla savaşıyor" - 4 Şubat Salı F1 ve Motor Sporları Haberleri

2020'de Mercedes'ten ne bekleyebiliriz? 01:18
Formula 1

2020'de Mercedes'ten ne bekleyebiliriz?

06:26
Formula 1

"Binotto'nun yerine Vasseur gelmeli" - 3 Şubat Pazartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:36
Formula 1

Racing Point, Aston Martin F1 oluyor! - 31 Ocak Cuma F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:17
Formula 1

Ferrari, 2020 aracını ilk kez çalıştırdı! - 30 Ocak Perşembe F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Bottas'ın eski sponsoru, Mercedes'in F1'den ayrılmasına şaşırmayacak
F1

Bottas'ın eski sponsoru, Mercedes'in F1'den ayrılmasına şaşırmayacak

Marko: "Lauda, benim için en büyük kayıplardan birisi"
F1

Marko: "Lauda, benim için en büyük kayıplardan birisi"

F1 Strateji Grubu, Çin GP'nin durumunu görüşecek
F1

F1 Strateji Grubu, Çin GP'nin durumunu görüşecek

Mercedes, 2020 güç ünitesinde "küçük sorunlarla" savaşıyor
F1

Mercedes, 2020 güç ünitesinde "küçük sorunlarla" savaşıyor

Aitken, Williams’ın yedek sürücüsü oldu
F1

Aitken, Williams’ın yedek sürücüsü oldu

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.