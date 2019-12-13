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Formula 1 / Son dakika

Video: McLaren sürücülerinden 2019'a bir bakış

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Video: McLaren sürücülerinden 2019'a bir bakış
Ekleyen:
, Editör
13 Ara 2019 11:50

McLaren sürücüleri Carlos Sainz ve Lando Norris, iyi bir sezon geçirdikleri 2019'da yaşadıkları eğlenceli anlara göz attılar.

2019'da gridin en eğlenceli ikilisine sahip olan McLaren, uzun yıllar sonra olumlu bir sene geçirip gelişim göstermiş ve sezonu 4. sırada tamamlamıştı.

2019'un sonlarına geldiğimiz bu günlerde ise McLaren, sene boyunca yaşadıkları eğlenceli anları YouTube hesabından paylaştı.

Bu eğlenceli videoda Norris'in Kanada'da basketbolcu Jimmy Butler ile yaptığı sürüşten, Sainz'ın Brezilya'daki podyumuna kadar birçok ana ver verildi.

 

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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