Video: McLaren sürücülerinden 2019'a bir bakış

2019'da gridin en eğlenceli ikilisine sahip olan McLaren, uzun yıllar sonra olumlu bir sene geçirip gelişim göstermiş ve sezonu 4. sırada tamamlamıştı.

2019'un sonlarına geldiğimiz bu günlerde ise McLaren, sene boyunca yaşadıkları eğlenceli anları YouTube hesabından paylaştı.

Bu eğlenceli videoda Norris'in Kanada'da basketbolcu Jimmy Butler ile yaptığı sürüşten, Sainz'ın Brezilya'daki podyumuna kadar birçok ana ver verildi.