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Video: McLaren MCL36'nın ilk araç üstü görüntüsü
McLaren, yeni sezonda mücadele edeceği MCL36'ya dair ilk araç üstü görüntüsünü yayınladı.
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İngiliz ekip, pazartesi günü yeni aracını ilk kez Barselona'da piste çıkarmış ve başarılı bir testi geride bırakmıştı.
Gün içerisinde Lando Norris ve Daniel Ricciardo, 100 km mesafe tamamladılar. Gün sonunda McLaren, kısa bir araç üstü görüntüsü yayınladı.
Bu videoyu yukarıdan seyredebilirsiniz.
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