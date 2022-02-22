Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Pilotların mektubu, 2022 F1 kurallarının şekillenmesine nasıl yardımcı oldu?
Formula 1 Son dakika

Video: McLaren MCL36'nın ilk araç üstü görüntüsü

McLaren, yeni sezonda mücadele edeceği MCL36'ya dair ilk araç üstü görüntüsünü yayınladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

İngiliz ekip, pazartesi günü yeni aracını ilk kez Barselona'da piste çıkarmış ve başarılı bir testi geride bırakmıştı.

Gün içerisinde Lando Norris ve Daniel Ricciardo, 100 km mesafe tamamladılar. Gün sonunda McLaren, kısa bir araç üstü görüntüsü yayınladı.

Bu videoyu yukarıdan seyredebilirsiniz.

paylaşım
yorumlar
Pilotların mektubu, 2022 F1 kurallarının şekillenmesine nasıl yardımcı oldu?
Önceki haber

Pilotların mektubu, 2022 F1 kurallarının şekillenmesine nasıl yardımcı oldu?
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Binotto: "2022, rekabetçi olabilmek adına en iyi fırsatımız"
Formula 1

Binotto: "2022, rekabetçi olabilmek adına en iyi fırsatımız"

Pirelli, Barselona testine elindeki tüm lastikleri getirecek
Formula 1

Pirelli, Barselona testine elindeki tüm lastikleri getirecek

Vasseur: "Elimizde nasıl bir araç olduğunu yakında öğreneceğiz"
Formula 1

Vasseur: "Elimizde nasıl bir araç olduğunu yakında öğreneceğiz"

Son Haberler

Video: McLaren MCL36'nın ilk araç üstü görüntüsü
Haber video
Formula 1 Formula 1

Video: McLaren MCL36'nın ilk araç üstü görüntüsü

Pilotların mektubu, 2022 F1 kurallarının şekillenmesine nasıl yardımcı oldu?
Formula 1 Formula 1

Pilotların mektubu, 2022 F1 kurallarının şekillenmesine nasıl yardımcı oldu?

Binotto: "2022, rekabetçi olabilmek adına en iyi fırsatımız"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "2022, rekabetçi olabilmek adına en iyi fırsatımız"

Pirelli, Barselona testine elindeki tüm lastikleri getirecek
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Barselona testine elindeki tüm lastikleri getirecek

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.