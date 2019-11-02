Video: Leclerc yolda kalıyor
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Charles Leclerc, üçüncü antrenman seansında güç ünitesinde sorun olduğunu söyleyerek aracını kenara çekti ve seansa erken veda etti.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Birleşik Devletler GP
|Editör
|Kemal Şengül
Video: Leclerc yolda kalıyor
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Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
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|FP1
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Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
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