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Video: Leclerc: "Vettel'den öğrenecek çok şeyim var" - 13 Ocak 2020 F1 Haberleri

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Ekleyen:
, Şef Editör
13 Oca 2020 18:05

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 13 Ocak 2020 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Abdullah Çelik

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