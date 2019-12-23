Video: Leclerc, 2024'e kadar Ferrari'de - 23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
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Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 23 Aralık 2019 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.
23 Aralık 2019 F1 haber bülteni videosunu, Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Abdullah Çelik
Video: Leclerc, 2024'e kadar Ferrari'de - 23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
12 Mar - 15 Mar
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