Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Video: Leclerc, 2024'e kadar Ferrari'de - 23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
, Şef Editör
23 Ara 2019 18:00

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 23 Aralık 2019 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

23 Aralık 2019 F1 haber bülteni videosunu, Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.

 
Sonraki haber
Vasseur, Alfa Romeo ile anlaşmadan önce Peter Sauber'le görüşmüş

Önceki haber

Vasseur, Alfa Romeo ile anlaşmadan önce Peter Sauber'le görüşmüş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Leclerc, Ferrari ile sözleşmesini 2024’e kadar uzattı

2
Formula 1

Nicolas Todt: "Leclerc benim en büyük başarım"

2s
3
Formula 1

Vasseur, Alfa Romeo ile anlaşmadan önce Peter Sauber'le görüşmüş

1s
4
Formula 1

Ferrari, 2020 için önemli değişiklikler planlıyor

5
Formula 1

Binotto: “Basın, Hamilton haberlerini büyütüyor”

3s

Son Videolar

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 12:08
Formula 1
1s

23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 13:16
Formula 1

21 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

22 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:50
Formula 1

22 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

20 Aralık2019 Türkçe F1 Haberleri 10:53
Formula 1

20 Aralık2019 Türkçe F1 Haberleri

F1 2019 Ferrari ve Mercedes Sezon Güncellemeleri 05:25
Formula 1

F1 2019 Ferrari ve Mercedes Sezon Güncellemeleri

Son Haberler

Video: Leclerc, 2024'e kadar Ferrari'de - 23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
F1

Video: Leclerc, 2024'e kadar Ferrari'de - 23 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Vasseur, Alfa Romeo ile anlaşmadan önce Peter Sauber'le görüşmüş
F1

Vasseur, Alfa Romeo ile anlaşmadan önce Peter Sauber'le görüşmüş

Nicolas Todt: "Leclerc benim en büyük başarım"
F1

Nicolas Todt: "Leclerc benim en büyük başarım"

Wolff, Ferrari’ye gideceği iddialarına güldü
F1

Wolff, Ferrari’ye gideceği iddialarına güldü

Binotto: “Basın, Hamilton haberlerini büyütüyor”
F1

Binotto: “Basın, Hamilton haberlerini büyütüyor”

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.