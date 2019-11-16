Video: Kubica'nın kazası
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Robert Kubica, ikinci antrenman seansının başında aracını kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Brezilya GP
|Editör
|Kemal Şengül
Video: Kubica'nın kazası
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Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
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|FP1
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Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
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04:00
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|FP2
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Cum 29 Kas
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08:00
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|FP3
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Cmt 30 Kas
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