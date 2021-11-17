Formula 1 / Katar GP Haberler
Video: Katar GP öncesinde Losail'de sanal bir tur
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Bu hafta sonu Formula 1'e ev sahipliği yapacak Losail pistinde sanal bir tur atıyoruz.
Katar, bu hafta sonu ilk kez Formula 1' ev sahipliği yapacak ve yarışa Losail pisti ev sahipliği yapacak.
Burada daha önce GP2 Asya yarışı yapılmıştı ve hatta Sergio Perez yarışlardan birisini kazanmıştı. Fakat hiç Formula 1 yarışı düzenlenmedi.
Biz de sizler için burada sanal bir tur atalım istedik.
Turu aşağıdan seyredebilirsiniz.
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Video: Katar GP öncesinde Losail'de sanal bir tur
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