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Formula 1 / Son dakika

Video: İsrail, F1 Takvimine girebilir - 18 Ocak Cumartesi F1 ve Motor Sporları Haberleri

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Ekleyen:
, Editör
18 Oca 2020 18:09

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 18 Ocak 2020 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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