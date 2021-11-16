Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Resmi: Mercedes, Hamilton ve Verstappen arasındaki olayın tekrar incelenmesini istedi!
Formula 1 Haberler

Video: Hamilton ve Verstappen'in 48. turdaki mücadelesi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1 yönetimi, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki mücadeleyi tüm açılarıyla yayınladı.

Video: Hamilton ve Verstappen'in 48. turdaki mücadelesi

Yarışın 48. turunda Lewis Hamilton, Max Verstappen'e dış taraftan bir atak yapmıştı ve ikili birlikte pist dışına çıktılar.

Max Verstappen'in araç üstü görüntüleri, olay anında ya da sonrasında ekrana getirilmedi ve FIA da bu olayı incelememe kararı aldığında, sadece eldeki görüntülere bakarak karar verdi.

Ancak F1, bugün itibariyle bu görüntüleri yayınladı. Mercedes de olayın tekrar incelenmesini istedi.

İşte Mercedes'in yeniden inceleme talep ettiği o görüntüler:

Video gözükmüyorsa buraya tıklayın.

 
paylaşım
yorumlar
Resmi: Mercedes, Hamilton ve Verstappen arasındaki olayın tekrar incelenmesini istedi!
Önceki haber

Resmi: Mercedes, Hamilton ve Verstappen arasındaki olayın tekrar incelenmesini istedi!
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: Mercedes, Hamilton ve Verstappen arasındaki olayın tekrar incelenmesini istedi!
Formula 1

Resmi: Mercedes, Hamilton ve Verstappen arasındaki olayın tekrar incelenmesini istedi!

Mission Winnow, Ferrari'nin isim sponsoru olmayı bırakabilir!
Formula 1

Mission Winnow, Ferrari'nin isim sponsoru olmayı bırakabilir!

F1 2022: Tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladı
Formula 1

F1 2022: Tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladı

Son Haberler

Video: Hamilton ve Verstappen'in 48. turdaki mücadelesi
Formula 1 Formula 1

Video: Hamilton ve Verstappen'in 48. turdaki mücadelesi

Resmi: Mercedes, Hamilton ve Verstappen arasındaki olayın tekrar incelenmesini istedi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Mercedes, Hamilton ve Verstappen arasındaki olayın tekrar incelenmesini istedi!

Mission Winnow, Ferrari'nin isim sponsoru olmayı bırakabilir!
Formula 1 Formula 1

Mission Winnow, Ferrari'nin isim sponsoru olmayı bırakabilir!

F1 2022: Tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladı
Formula 1 Formula 1

F1 2022: Tüm takımlar sürücü kadrolarını açıkladı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.