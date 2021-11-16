Video: Hamilton ve Verstappen'in 48. turdaki mücadelesi

Yarışın 48. turunda Lewis Hamilton, Max Verstappen'e dış taraftan bir atak yapmıştı ve ikili birlikte pist dışına çıktılar.

Max Verstappen'in araç üstü görüntüleri, olay anında ya da sonrasında ekrana getirilmedi ve FIA da bu olayı incelememe kararı aldığında, sadece eldeki görüntülere bakarak karar verdi.

Ancak F1, bugün itibariyle bu görüntüleri yayınladı. Mercedes de olayın tekrar incelenmesini istedi.

İşte Mercedes'in yeniden inceleme talep ettiği o görüntüler:

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