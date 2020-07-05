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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Video: Hamilton - Albon teması

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Video: Hamilton - Albon teması
Ekleyen:
5 Tem 2020 21:02

2020 Avusturya GP'nin son turlarında Lewis Hamilton ve Alexander Albon arasında yaşanan kaza, Red Bull'un resmi Twitter hesabında yayınlandı.

Albon'un son bölümde yeni yumuşak lastiklere geçiş yapması, son bölümde önündeki Mercedes pilotlarına karşı avantaj yakalamasını sağladı. Taylandlı sürücü ikinci sıradaki Hamilton'a atak yaparken iki pilot temas yaşadı.

Bu kaza sonucunda Albon pist dışına çıkıp gerilerken Hamilton yerini korudu. Yarış hakemleri olayı inceledikten sonra Hamilton'a 5 sn cezası verdiler.

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Alexander Albon , Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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