Video: Hamilton - Albon teması
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2020 Avusturya GP'nin son turlarında Lewis Hamilton ve Alexander Albon arasında yaşanan kaza, Red Bull'un resmi Twitter hesabında yayınlandı.
Albon'un son bölümde yeni yumuşak lastiklere geçiş yapması, son bölümde önündeki Mercedes pilotlarına karşı avantaj yakalamasını sağladı. Taylandlı sürücü ikinci sıradaki Hamilton'a atak yaparken iki pilot temas yaşadı.
Bu kaza sonucunda Albon pist dışına çıkıp gerilerken Hamilton yerini korudu. Yarış hakemleri olayı inceledikten sonra Hamilton'a 5 sn cezası verdiler.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Avusturya GP
|Pilotlar
|Alexander Albon , Lewis Hamilton Şimdi al
|Editör
|Abdullah Çelik
Video: Hamilton - Albon teması
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