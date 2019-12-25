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Formula 1 / Son dakika

Video: Hakkinen: “Bottas zirveye yaklaşıyor” - 25 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri

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Ekleyen:
, Şef Editör
25 Ara 2019 18:08

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 25 Aralık 2019 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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