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Formula 1 / Son dakika

Video: ''Ferrari bizden daha hızlıydı'' - 27 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri

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Ekleyen:
, Editör
27 Ara 2019 18:15

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 27 Aralık 2019 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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