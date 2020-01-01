Video: F1'in yeni logosu ortaya çıktı - 1 Ocak 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
paylaşım
yorumlar
Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 1 Ocak 2020 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz
Sonraki haber
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Haber
|Editör
|Abdullah Çelik
Video: F1'in yeni logosu ortaya çıktı - 1 Ocak 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
paylaşım
yorumlar
Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|
Çok Okunanlar
Program
Formula 1
- Formula 1
- MotoGP
Biletler
Sağlayan
Sağlayan
Slayt Şov