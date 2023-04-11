Video: F1 tarihinin en yakın biten yarışı: 1971 İtalya GP Formula 1 tarihinin en yakın biten yarışının hangisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? 1971 İtalya GP, sadece ilk iki sırada yer alan değil, ilk 5'te yer alan pilotların aralarındaki farkla tarihe geçen bir yarış oldu. Yarış galibi Peter Gethin ile ikinci sıradaki Ronnie Peterson arasında sadece 0.01 sn fark varken, üçüncü sıradaki François Cevert sadece 0.09 sn gerideydi. Dahası ilk 5 sürücü sadece 0.6 sn içerisinde 1971 İtalya GP'yi tamamlamış oldu.