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Formula 1 / Haber Video

Video: F1 motorları hakkında ne kadar bilgilisiniz?

Ekleyen:
, Şef Editör

Modern çağın hibrit F1 motorları hakkında kısa ama oldukça bilgilendirici bir video hazırladık.

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2025 sonuna kadar Red Bull'un kullandığı motorları Honda üretecek
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