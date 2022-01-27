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Video: F1 motorları hakkında ne kadar bilgilisiniz?
Ekleyen: Kemal Şengül , Şef Editör
Modern çağın hibrit F1 motorları hakkında kısa ama oldukça bilgilendirici bir video hazırladık.
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Honda'nın F1 patronu Yamamoto, Red Bull Powertrains'e geçti
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Video: F1 motorları hakkında ne kadar bilgilisiniz?
paylaşım
yorumlar