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Formula 1 / Özel Haber

Video: F1 2019 Ferrari ve Mercedes Sezon Güncellemeleri

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20 Ara 2019 14:34

Herkese merhaba sevgili Formula 1 tutkunları. Bugün yeni bir F1 videosuyla karşınızdayız. Geçtiğimiz F1 2019 sezonunda şampiyon Mercedes olurken, kendilerini Ferrari takip etmişti. Peki pist üstünde rekabet içerisinde olan bu iki rakip, pist dışında nasıl yenilikler yaparak takımını öne taşımaya çalıştı? Geçtiğimiz sezonda bu iki takımın getirdiği bütün güncellemeler sizlerle! Videoyu beğenip, bu tür videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.

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