Video: DAS sistemi nedir, nasıl çalışır, fark yaratır mı?

Son günlerde birçok kaynaktan topladığımız verileri ve açıklamaları toplayarak sizlere aktarmaya çalıştık. DAS adı verilen sistem temelde direksiyonun ileri geri yönlü hareketiyle ön tekerleklerin açısını değiştirmeye yarayan bir sistem.

Sistemin yasal olup olmayacağına dair çok fazla şey söyleniyor. Bunu kullanan araçların hem virajlarda, hem de düzlükte hızlı olacağı söylendi. Bir diğer avantajı ise lastik sıcaklığını daha iyi kontrol etmek olacağı belirtildi.

Bu sene Sky Sports F1'e dönüş yapan Ted Kravitz'in sistemi anlattığı videoyu internette görenleriniz vardır. Sistemi çok basit bir şekilde canlandıran Kravitz, yayının sonunda, "Peki oyunu değiştirecek bir şey mi? Şu an için daha esnek olacak, lastikleri daha dayanıklı olacak ve pilotlar farklı virajlarda kullanmak istediklerinde daha iyi hisse sahip olacaklar."

"Bu sistem 0.1, 0.2 ve hatta 0.5 sn kazanç sağlayabilir. Ancak bu pole pozisyonunu kazanmaya ya da kaybetmeye neden olan fark. Ya da yarış içerisinde daha fazla performanslı kullanabileceği lastiğe, pit aralığında lastiklerde birkaç tur fazlasına sahip olmak gerçekten kaybetmekle kazanmak arasında fark yaratabilir." diyor.

Kravitz'in Mercedes'in DAS sistemini anlatımını Türkçe seslendirme ile bu videodan izleyebilirsiniz.