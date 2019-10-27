Video: Bottas'ın kazası ve Verstappen'in sarı bayrağı gördüğü an
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Valtteri Bottas, sıralama turlarının son saniyelerde kaza yaparken, Max Verstappen bu sarı bayrakları görmesine rağmen gaz kesmeyince grid cezası aldı.
Valtteri Bottas'ın kazası:
Max Verstappen'in sarı bayrağı gördüğü ve yavaşlamadığı an:
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Meksika GP
|Editör
|Kemal Şengül
Video: Bottas'ın kazası ve Verstappen'in sarı bayrağı gördüğü an
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28 Kas - 1 Ara
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