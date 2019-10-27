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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Video: Bottas'ın kazası ve Verstappen'in sarı bayrağı gördüğü an

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Video: Bottas'ın kazası ve Verstappen'in sarı bayrağı gördüğü an
Ekleyen:
, Editör
27 Eki 2019 07:12

Valtteri Bottas, sıralama turlarının son saniyelerde kaza yaparken, Max Verstappen bu sarı bayrakları görmesine rağmen gaz kesmeyince grid cezası aldı.

Valtteri Bottas'ın kazası:

 

Max Verstappen'in sarı bayrağı gördüğü ve yavaşlamadığı an:

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Editör Kemal Şengül

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