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Formula 1 / Son dakika

Video: Berger: "Hamilton doğru zamanda Ferrari'ye geçmeli" - 22 Aralık 2019 F1 Haberleri

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Ekleyen:
, Şef Editör
22 Ara 2019 18:01

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 22 Aralık 2019 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

22 Aralık 2019 F1 haber bülteni videosunu, Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.

 

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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