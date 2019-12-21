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Video: Ayhancan Güven, Red Bull desteğini aldı! - 21 Aralık Türkçe F1 Haberleri

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21 Ara 2019 18:12

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 21 Aralık 2019 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

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