Video: Araç üstü kamerasından Rossi’nin Mercedes F1 testi

Rossi’nin son F1 testi, Ferrari ile 2010’da gelmişti. Ancak İtalyan efsane, birçok kez dört tekerli araçlarla yarışlara katıldı ve geçtiğimiz günlerde Gulf 12 Saat’te kendi sınıfında galibiyete ulaştı.

Testten sonra konuşan Rossi, “Bir günlüğüne gerçek bir F1 sürücüsü gibi hissettim. Günün bitmemesini istedim.” dedi.