Video: Araç üstü kamerasından Rossi’nin Mercedes F1 testi
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Valentino Rossi, Lewis Hamilton’ın Mercedes-AMG F1 W08’ini Valencia’daki Ricardo Tormo pistinde yaptığı sürüşte ne kadar zorladı? Bu sorunun cevabını videomuzda bulabilirsiniz.
Rossi’nin son F1 testi, Ferrari ile 2010’da gelmişti. Ancak İtalyan efsane, birçok kez dört tekerli araçlarla yarışlara katıldı ve geçtiğimiz günlerde Gulf 12 Saat’te kendi sınıfında galibiyete ulaştı.
Testten sonra konuşan Rossi, “Bir günlüğüne gerçek bir F1 sürücüsü gibi hissettim. Günün bitmemesini istedim.” dedi.
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Charles Bradley
Video: Araç üstü kamerasından Rossi’nin Mercedes F1 testi
paylaşım
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12 Mar - 15 Mar
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