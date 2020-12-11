Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)

Renault, Alonso'nun 2005'te ilk şampiyonluğunu kazandığı R25 aracını yeniden çalıştırdığını ve İspanyol pilotun Abu Dhabi GP hafta sonu boyunca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri piste çıkarak gösteri sürüşleri yapacağını söylemişti.

Alonso bu kapsamda bugün piste çıktı ve V10 motorlu R25'le dikkatleri üzerine çekti.

Bu sürüşe dair ilk uzun görüntü Renault'nun Twitter hesabında yayınlandı. Bu tür görüntülere hızlı bir şekilde ulaşabilmek için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.

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