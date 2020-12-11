Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
FP3:
16 Saat
:
55 Dakika
:
23 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)

paylaşım
yorumlar
Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)
Ekleyen:

Fernando Alonso'nun Abu Dhabi'de Renault R25 aracıyla yaptığı gösteri sürüşüne dair daha uzun görüntü ortaya çıktı.

Renault, Alonso'nun 2005'te ilk şampiyonluğunu kazandığı R25 aracını yeniden çalıştırdığını ve İspanyol pilotun Abu Dhabi GP hafta sonu boyunca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri piste çıkarak gösteri sürüşleri yapacağını söylemişti.

Alonso bu kapsamda bugün piste çıktı ve V10 motorlu R25'le dikkatleri üzerine çekti.

Bu sürüşe dair ilk uzun görüntü Renault'nun Twitter hesabında yayınlandı. Bu tür görüntülere hızlı bir şekilde ulaşabilmek için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.

 

Görüntüleyemeyenler için link >>

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"

Önceki haber

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"

Sonraki haber

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Renault F1 Team
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!

Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)

Alonso: "R25 hâlâ çok hızlı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "R25 hâlâ çok hızlı"

Vettel, Ferrari’yle hedeflerinde başarısız olduklarını kabul ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari’yle hedeflerinde başarısız olduklarını kabul ediyor

Hamilton: "Okulun ilk günündeymiş gibi hissettim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Okulun ilk günündeymiş gibi hissettim"

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”

Son Haberler

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”
F1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”

Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)
F1 Formula 1 / Son dakika

Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"

Hamilton: "Okulun ilk günündeymiş gibi hissettim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Okulun ilk günündeymiş gibi hissettim"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

2s
2
Formula 1

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"

34 dk
3
Formula 1

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!

6s
4
Formula 1

Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)

13 dk
5
Formula 1

Alonso: "R25 hâlâ çok hızlı"

1s

Son Haberler

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”
F1

Mazepin’in Mercedes’in F1 testinden çıkarılmasıyla “hareketlerinin hiçbir ilgisi olmamış”

Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)
F1

Video: Alonso ve Renault R25 Abu Dhabi'de (1:57)

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"
F1

Schumacher: "Çok çılgınca ve zevkli bir sürüştü!"

Hamilton: "Okulun ilk günündeymiş gibi hissettim"
F1

Hamilton: "Okulun ilk günündeymiş gibi hissettim"

Albon: "Red Bull için iyi bir gün oldu"
F1

Albon: "Red Bull için iyi bir gün oldu"

Son Videolar

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.