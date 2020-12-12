Video: Alonso'nun R25 ile Abu Dhabi'deki 1:42'lik turu

Gelecek sene Renault ile Formula 1'e dönüş yapacak olan 2005 - 2006 şampiyonu Alonso, bu hafta sonu Abu Dhabi'de V10 motorlu 2005 aracı ile gösteri sürüşleri yapıyor.

Bu kapsamda Alonso ilk olarak Cuma günü piste çıktı ve bu sürüş büyük odak noktası oldu. Renault dün akşam sürüşe dair araç üstü görüntü yayınladı.

Alonso'nun derecesi, kısılmış motora, gösteri lastiklerine ve uzun yıllardır kullanılmayan araca rağmen 1:42.xxx civarında gelmiş gibi görünüyor. Kıyaslama yapmak gerekirse dünkü antrenmanlarda en hızlı derece 1:36.276 olmuştu.

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