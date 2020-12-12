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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Video: Alonso'nun R25 ile Abu Dhabi'deki 1:42'lik turu

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Video: Alonso'nun R25 ile Abu Dhabi'deki 1:42'lik turu
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Renault F1 takımı, Fernando Alonso'nun 2005 şampiyonluğunu kazandığı R25 ile Abu Dhabi'de yaptığı sürüşe dair araç üstü görüntüsünü yayınladı.

Gelecek sene Renault ile Formula 1'e dönüş yapacak olan 2005 - 2006 şampiyonu Alonso, bu hafta sonu Abu Dhabi'de V10 motorlu 2005 aracı ile gösteri sürüşleri yapıyor.

Bu kapsamda Alonso ilk olarak Cuma günü piste çıktı ve bu sürüş büyük odak noktası oldu. Renault dün akşam sürüşe dair araç üstü görüntü yayınladı.

Alonso'nun derecesi, kısılmış motora, gösteri lastiklerine ve uzun yıllardır kullanılmayan araca rağmen 1:42.xxx civarında gelmiş gibi görünüyor. Kıyaslama yapmak gerekirse dünkü antrenmanlarda en hızlı derece 1:36.276 olmuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Renault F1 Team
Editör Abdullah Çelik

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