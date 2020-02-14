Video: Alfa Romeo C39, Fiorano'da piste çıkıyor
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Alfa Romeo'nun 2020 Formula 1 aracı, cuma günü Fiorano'da piste çıktı. Aracın direksiyonunda ise Kimi Raikkonen vardı.
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Video: Alfa Romeo C39, Fiorano'da piste çıkıyor
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