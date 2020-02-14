Video: Alfa Romeo C39, Fiorano'da piste çıkıyor

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
166 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
215 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
236 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
250 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
257 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
271 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
285 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Özel Haber

Video: Alfa Romeo C39, Fiorano'da piste çıkıyor

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
, Editör
14 Şub 2020 16:00

Alfa Romeo'nun 2020 Formula 1 aracı, cuma günü Fiorano'da piste çıktı. Aracın direksiyonunda ise Kimi Raikkonen vardı.

Sonraki haber
Galeri: Mercedes W11

Önceki haber

Galeri: Mercedes W11
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
27 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 14 Şub
Cum 13 Mar
FP2
Cum 14 Şub
Cum 13 Mar
FP3
Cum 14 Şub
Cmt 14 Mar
Sıralama
Cum 14 Şub
Cmt 14 Mar
Yarış
Cum 14 Şub
Paz 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, W11 ile soğutma problemlerini nasıl ortadan kaldırdı?

2s
2
Formula 1

Mercedes, 2020 yılında yarışacağı W11'i tanıttı

3
Formula 1

Mercedes, ilk yarış için tamamen yeni bir araç yaklaşımına karşı

3s
4
Formula 1

Yeni Ferrari'yi ilk Vettel sürecek!

5
Formula 1

Video: Alfa Romeo C39, Fiorano'da piste çıkıyor

48dk

Son Videolar

Özel: Alfa Romeo C39 shakedown 01:36
Formula 1
1s

Özel: Alfa Romeo C39 shakedown

McLaren MCL35 Lansmanı 00:45
Formula 1

McLaren MCL35 Lansmanı

Canlı izle: 2020 AlphaTauri F1 lansmanı 00:00
Formula 1

Canlı izle: 2020 AlphaTauri F1 lansmanı

Daniel Ricciardo araca geçmeye hazır 01:56
Formula 1

Daniel Ricciardo araca geçmeye hazır

Teknik analiz: Red Bull RB16 08:18
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull RB16

Son Haberler

Video: Alfa Romeo C39, Fiorano'da piste çıkıyor
F1

Video: Alfa Romeo C39, Fiorano'da piste çıkıyor

Galeri: Mercedes W11
F1

Galeri: Mercedes W11

2021 Avustralya GP'si için pistte değişiklikler yapılabilir
F1

2021 Avustralya GP'si için pistte değişiklikler yapılabilir

Mercedes, W11 ile soğutma problemlerini nasıl ortadan kaldırdı?
F1

Mercedes, W11 ile soğutma problemlerini nasıl ortadan kaldırdı?

Mercedes, ilk yarış için tamamen yeni bir araç yaklaşımına karşı
F1

Mercedes, ilk yarış için tamamen yeni bir araç yaklaşımına karşı

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.