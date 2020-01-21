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Formula 1 / Son dakika

Video: Mercedes nasıl Formula 1 tarihinin en başarılı takımı oldu? - 21 Ocak Salı F1 Özel Haber

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yorumlar
Ekleyen:
, Editör
21 Oca 2020 18:19

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu özel haber dosyamızdan merhabalar. Bu videomuzda Gümüş okların başarısını enine boyuna konuşacağız ve Ferrari'nin dominasyon dönemiyle küçük küçük karşılaştırmalarımız da olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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