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Formula 1 / Son dakika

Video: "2020'de daha iyisini yapmalıyım" - 24 Aralık F1 ve Motorsporları Haberleri

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Ekleyen:
, Editör
24 Ara 2019 18:14

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 24 Aralık 2019 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

24 Aralık 2019 F1 haber bülteni videosunu, Youtube kanalımızda izleyebilirsiniz.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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