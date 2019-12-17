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Formula 1 / Son dakika

Video: '2019'un en iyi pilotu kim?'' - 17 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

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Ekleyen:
, Editör
17 Ara 2019 18:01

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 17 Aralık 2019 günü öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

Ayrıca en güncel videolardan anlık şekilde haberdar olmak için Motorsport.com Türkiye kanalına abone olabilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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