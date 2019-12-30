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Formula 1 / Son dakika

Video: ''2019'da Vettel'i yenmesi inanılmaz'' - 30 Aralık Pazartesi F1 Haberleri

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Ekleyen:
, Editör
30 Ara 2019 18:16

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 30 Aralık 2019 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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