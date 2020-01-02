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Formula 1 / Haber / Son dakika

Video: 2019 F1 sezonunda geçiş sayıları yükseldi - 2 Ocak F1 ve Motor Sporları Haberleri

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Ekleyen:
, Editör
2 Oca 2020 18:04

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 2 Ocak 2020 gününde öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Haber
Editör Kemal Şengül

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