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Formula 1 / Son dakika

Video: Hamilton Ferrari'ye, Alonso Mercedes'e - 15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

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Ekleyen:
, Şef Editör
15 Ara 2019 18:03

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 15 Aralık 2019 günü öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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Avustralya GP

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