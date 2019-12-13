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Formula 1 / Son dakika

Video: 13 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

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13 Ara 2019 18:01

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 13 Aralık 2019 günü öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

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