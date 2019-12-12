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Formula 1 / Son dakika

Video: 12 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

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12 Ara 2019 18:05

Motorsport.com Türkiye'nin hazırlamış olduğu günlük haber bülteninden herkese merhaba. 12 Aralık 2019 günü öne çıkan F1 ve motor sporları haberlerini bu videodan izleyebilirsiniz.

Videoyu ayrıca Youtube'dan izleyebilir, henüz olmadıysanız Motorsport.com Türkiye kanalına abone olabilirsiniz.

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