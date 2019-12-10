Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Video: 10 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

paylaşım
yorumlar
10 Ara 2019 18:37

Motorsport.com Türkiye olarak yeni bir seri başlatıyoruz. Bundan böyle her gün öne çıkan F1 haberlerini, her akşam 21:00'da video özet olarak sizlerle paylaşacağız.

Bugün saat 19:00 itibariyle öne çıkan 10 haberi videomuzda sizler için hazırladık. Videolara hem Motorsport.com internet sitemiz üzerinden, hem de Motorsport.com Türkiye Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.

 

Sonraki haber
Head: “Geriye doğru adım atılan 2021 kuralları, F1 için gerekli”

Önceki haber

Head: “Geriye doğru adım atılan 2021 kuralları, F1 için gerekli”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Ciddi değişikliklere ihtiyacımız yok"

2
Formula 1

Webber, 2020'de Ferrari ve Hamilton'ın şampiyon olmasını bekliyor

1s
3
Formula 1

“Ricciardo, padoğun palyaçosu olmayı bırakmalı”

3s
4
Formula 1

Resmi: F1, 2020 sezonunda 2019 lastiklerini kullanacak

5
Formula 1

Head: “Geriye doğru adım atılan 2021 kuralları, F1 için gerekli”

42dk

Son Videolar

10 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:40
Formula 1
44dk

10 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Ferrari, Hamilton, Mercedes - 9 Aralık 2019 Türkçe F1 Haberleri 05:42
Formula 1

Ferrari, Hamilton, Mercedes - 9 Aralık 2019 Türkçe F1 Haberleri

F1 2020 Takvimi Bilmeniz Gerekenler 03:26
Formula 1

F1 2020 Takvimi Bilmeniz Gerekenler

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi? 10:43
Formula 1

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi?

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur 01:24
Formula 1

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur

Son Haberler

Video: 10 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
F1

Video: 10 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Head: “Geriye doğru adım atılan 2021 kuralları, F1 için gerekli”
F1

Head: “Geriye doğru adım atılan 2021 kuralları, F1 için gerekli”

2010'lu yıllarda hangi F1 pilotu kaç defa kazandı?
F1

2010'lu yıllarda hangi F1 pilotu kaç defa kazandı?

Pirelli, 2020'nin ilk dört yarışına götüreceği lastik hamurlarını açıkladı!
F1

Pirelli, 2020'nin ilk dört yarışına götüreceği lastik hamurlarını açıkladı!

Webber, 2020'de Ferrari ve Hamilton'ın şampiyon olmasını bekliyor
F1

Webber, 2020'de Ferrari ve Hamilton'ın şampiyon olmasını bekliyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.