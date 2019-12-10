Video: 10 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
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10 Ara 2019 18:37
Motorsport.com Türkiye olarak yeni bir seri başlatıyoruz. Bundan böyle her gün öne çıkan F1 haberlerini, her akşam 21:00'da video özet olarak sizlerle paylaşacağız.
Bugün saat 19:00 itibariyle öne çıkan 10 haberi videomuzda sizler için hazırladık. Videolara hem Motorsport.com internet sitemiz üzerinden, hem de Motorsport.com Türkiye Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.
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|Seri
|Formula 1
Video: 10 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri
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