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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Vettel: "Son bölümü hatam nedeniyle kaçırdım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, son bölüme kalmayı yaptığı hata nedeniyle kaçırdığını düşünüyor.

Vettel: "Son bölümü hatam nedeniyle kaçırdım"

Aston Martin pilotu Vettel, bu yıl şimdiye kadarki en iyi cumartesi günlerinden birisini geçirse de, son bölümde çıkan kırmızı bayraklar sonrası derecesini geliştiremedi ve 11. oldu.

Alman pilot seansın ardından şöyle konuştu: "Doğrusu beni hayal kırıklığına uğratan şey son bölüme kalmayı 0.029 saniye ile kaçırmış olmam değildi. 15. virajda hata yaptım, lastikleri kilitledim ve 16. viraj çok kötüydü çünkü lastikte büyük bir yanık bölge vardı."

"Eğer bu hata olmasaydı kolayca son bölüme kalabileceğimizi düşünüyorum ve bu bölüme baktığınızda, yedinci sıra civarı bir sonuç oldukça yakın gözüküyordu. Elbette bu biraz can sıkıcı bir şey ama risk almak zorundaydım. 15. viraj gerçekten zor ve frene basıncaya kadar aracın ne kadar iyi duracağını bilmiyorsunuz. Çünkü çok şiddetli bir rüzgar vardı."

"Evet, şimdi genel anlamda çok daha rahat hissediyorum. Bu pisti seviyorum, bu yüzden burada sürüş yapmak çok eğlenceliydi. Tam zamanında gelen bir şeydi ve dünün ardından pek endişeli değildim çünkü daha fazlasını ortaya koyabileceğimi biliyordum. İkinci bölümde bence bu potansiyele sahiptim ve harika bir tur olabilirdi."

"Yine de 'olabilirdi, olurdu' demek istemiyorum. Lastikleri kilitledim ve harika bir tur değildi. Fakat hızlıydık ve umarım yarın yine bu hıza sahip olabiliriz."

Vettel, yarışa 11. sıradan başlayacak ve lastik seçiminde özgür olan ilk isim olacak.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda, "Doğrusu henüz bilmiyorum. 11. sıra için herkes bunu söylüyor fakat bilemiyorum. Orta ve yumuşak lastik arasındaki farkın ne kadar olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Bu, elbette bize lastik avantajı sağlıyor ama burada olmaktansa üçüncü bölümde olmayı tercih ederdim." cevabını verdi.

Vettel, hatası nedeniyle yaklaşık 0.4 saniye kaybettiğini düşünüyor.

"Tempomuz iyiydi, sakin kaldım ve doğru zamanda hızlı bir tur atmayı umut ettim fakat ikinci seanstaki en iyi denememde olması gerekenden fazla risk aldım. Lastikler kilitlendiği için, tura lastikteki yanık bölgeyle devam etmek zorunda kaldım ve bu hata muhtemelen bana 0,4 saniyeye ve üçüncü bölüme kalamamaya mâl oldu."

"Üzgünüm çünkü kolayca son bölüme kalabilirdik."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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