Vettel'in yarış stratejisti, Aston Martin'den ayrıldı

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Sebastian Vettel, Ferrari'de geçirdiği yılların ardından geçen yıl Aston Martin takımına katılmıştı ve ilk yılında takımla iki podyum almayı başarmıştı. Macaristan'da aldığı ikinci podyum, aracında yeterli yakıt olmaması nedeniyle elinden alındı.

Vettel'in kendi yarış ekibinde önemli isimler yer alıyordu ve bunlardan birisi de, Alman pilotun yarış stratejistliğini yapan Bernadette Collins'ti.

2013 yılında McLaren'a katılan ve 2015 yılında Force India/Racing Point'e geçen Collins, yeni dönemde Aston Martin adını alan İngiliz ekiple devam etmişti.

Collins, Vettel'in ne zaman pite gireceği ve ne tarz stratejiler yapacağı gibi konulardan sorumluydu.

Fakat Bild, 35 yaşındaki Collins'in, görevinden ayrıldığını öğrendi. Takım sözcüsü, Bild gazetesine verdiği demeçle bu haberleri doğruladı ve şimdi yeni bir stratejist arayışında olduklarını belirtti.

Collins, 2015 yılından bu yana İngiliz ekibin elde ettiği önemli sonuçlarda büyük pay sahibi oldu ve spora ilk girdiği dönemde, "büyük bir yetenek" olarak yorumlanıyordu.

Şimdilik Collins'in neden ayrıldığı ve başka bir yere geçip geçmeyeceği bilinmiyor.

Bernadette Collins, Strategist, Racing Point, on the pit wall Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images