Vettel'in telsiz konuşmalarından sonra Ferrari ikilisi arayı düzeltmiş

Vettel Pazar günü Bahreyn’de 2. kalkış sonrasında 1. viraja girerken Leclerc’in kendisine yeterince alan bırakmadığını düşündüğü için telsizden mühendisine durumu anlatmış ve kızgınlığını belirtmişti.

Leclerc tarafından iç çizgiden geçilince Vettel takım radyosundan: “Yine mi! Sanki orada değilmişim gibi bunu yapamaz!”

“Avusturya’yla aynı, cidden. Bu sefer belki çarpmalıydım, belki o daha iyi bir seçenek olurdu.” dedi.

Steiermark GP’de açılış turunda Leclerc’in yaptığı yanlış bir hamle sonrası iki Ferrari pilotu temas yaşamış ve ikisi de yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Leclerc Bahreyn’de 10.luğu elde ederek takımına 1 puan kazandırırken temas sonrası yavaş trafiğin içine düşen Vettel, aldığı 13.lüğün öncesinde aracın ‘sürülemez’ hissettirdiğini söylemişti.

Leclerc ve Vettel Bahreyn’deki yarış sonrasında olay hakkında konuştuklarını doğrularken Leclerc bunun Avusturya’dakinden farklı bir durum olduğunu düşündüğünü söyledi.

Leclerc: “Bunun hakkında konuştuk. Kendi açımdan söyleyebileceğim tek şey kesinlikle çok dar olmasıydı ama diğer yandan Steiermark’taki gibi değildi, orada kendimi görünmeyen bir yere konumlandırmıştım.”

“Bu sefer beni görebilmesi için daha çok ilerledim. Çok az bir alan vardı, ama şansımı denedim ve beni gördüğünden emin olmak istedim.”

“Aynı takımda olduğumuz için araçlarımız arasında yeterince yer olmadığı konusu tartışılabilir ama evet, durum bu.”

Vettel de Ferrari’nin bunu “büyük bir olay haline getirmesine gerek olmadığını” söyleyerek Leclerc’in ve kendisinin olayı hızlıca gerilerinde bırakabileceklerini söyledi.

Vettel: “Tabii ki dardı. Bazı zamanlarda ilk virajda 3 araç olduğunda iş görülebiliyor ama çoğu zaman olmuyor.”

“Konu hakkında konuştuk yani ilerleyebiliriz, büyük bir olay değil.”

2 hafta önce Türkiye’de 3. ve 4.lüğü alarak yarışın en çok puan kazanan takımı sıfatıyla İstanbul’dan ayrılan Ferrari, Bahreyn’de tekrardan orta sıranın sonlarına yerleşerek puan kazanmakta zorlandı.

Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies performanstaki düşüşün motorlarının güç düşüklüğünden değil, önceki yarışa kıyasla yükselen sıcaklıklar sebebiyle olabileceğini söyledi.

Mekies: “Tamamen motor gücüne bağlı olduğunu hiç düşünmüyorum. Son 3-4 yarışa kıyasla orta sıradaki farkımızı kaybettiğimiz doğru ve farkınızı kaybettiğinizde sıranın diğer ucuna düşebiliyorsunuz.”

“O açıdan acı verici oldu. Tüm çevreyi düşündüğünüzde Avrupa’da son 3 ya da 4 yarıştır karşılaştığımız soğuk, ıslak havadan kesinlikle çok farklı koşullardayız.”

“Umarım ki bu hafta sonu yaptığımıza kıyasla elde edilebilecek bir şeyler daha vardır, haftaya tekrardan bunu deniyor olacağız.”