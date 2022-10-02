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Formula 1 Haberler

Vettel'in son Instagram gönderisi bir belgesel fragmanı mıydı?

Sebastian Vettel, son Instagram gönderisinin hayatıyla ilgili bir belgeselin fragmanı olduğunu öne süren iddialara yanıt verdi.

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, Editör
Vettel'in son Instagram gönderisi bir belgesel fragmanı mıydı?
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Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, kariyerinin büyük bölümünde sosyal medya hesabı açmaktan kaçınan bir pilot oldu ancak bu durum, Alman pilotun bu sezonun sonunda emekli olacağını açıklamak için Instagram hesabı açmasıyla değişti.

Instagram hesabında İngilizce ve Almanca dillerinde emekliliği olacağını açıklayan iki farklı video yayınlayan Vettel, emeklilik açıklamasından bu yana hesabında herhangi bir paylaşımda bulunmamıştı.

Fakat bu hafta, emeklilik açıklamasından bu yana gördüğümüz ilk gönderi yayınlandı. Ekranın ortasında eski yazı tipiyle ‘Çok Yakında’ yazıyordu ve alt serilerde yarışan genç Vettel'in bir videosu vardı. 

Gönderinin, sezon sonunda emekli olacak Vettel'in kariyerini yansıtacak bir belgeselin fragmanı olduğu düşünüldü ve bu konuda söylentiler oluştu.

Sky F1 muhabiri Ted Kravitz, Aston Martin pilotuna bu gönderiyi sordu ve Vettel anlaşılır bir şekilde özel bir bilgi vermekte isteksizdi.

Çıkan bir belgesel veya film olup olmadığı sorulduğunda Vettel, “Göreceksiniz, göreceğiz. Hayır, yapmıyorum… Ben iyi bir oyuncu değilim. Ama sonrasını göreceksiniz. Hayatınızı telefonda [sosyal medyada] geçirmemelisiniz. Muhtemelen seninle dalga geçen tek kişi ben değilim!” dedi.

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