Aston Martin, Vettel'in kontratının yenilenmesi tartışmalarına ''uzak değil''

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, 2021 yılında Ferrari'nin Carlos Sainz'la anlaşmasının ardından Aston Martin'e katılmıştı.

Vettel, ''bir artı bir'' olarak adlandırılan kontrat tipinden imzalamıştı. Söz konusu kontratta bir yıllık bir anlaşma ve üzerine bir yıl daha uzatma seçeneği mevcut.

Uzatma yılı maddesinin gerçeğe dökülmesi ve Alma pilotun 2022 yılında da takımla kalması bekleniyor.

Gelecek sezon için kontratının kesinleşip kesinleşmediği sorulan Vettel, ''Evet, sanıyorum.''

''Sürücü pazarını şu anda çok takip etmiyorum. Benim yerime gelince, her şey şu ana kadar oldukça açık.''

Seneye bir kontratı olup olmadığı tekrar sorulan Vettel ''sanırım'' cevabını verdi.

''Sanıyor musunuz?'' diye tekrar soru yöneltilen dünya şampiyonu, gülümseyerek ''Evet, biliyorum.'' cevabını verdi.

Basına Alman pilotun durumuyla ilgili konuşan Szafnauer ise şu ifadeleri kullandı: ''Kontratlarımızda takip ettiğimiz bir süreç var.''

''Detaylar hakkında konuşmayı sevmesem de, zaman açısından bazı basamaklarımız var ve bunlar önümüzdeki birkaç hafta içinde gelmeye başlayacak. Bu basamakları geçtiğimiz zaman eminim ki gerekli duyuruları yapacağız.''

''İki tarafın oturup gelecek hakkında konuşması gereken bir aralık var. Bu aralık ve konuşma tarihimiz çok uzak değil.''

34 yaşındaki pilot, Kimi Raikkonen'in emekliliğini ilan etmesiyle Fernando Alonso ve Lewis Hamilton'dan sonra gelecek sezonun gridindeki en yaşlı üçüncü pilot olacak.

Fin pilotun emeklilik kararından sonra o da emekliliği düşündü mü diye sorulan Vettel, ''Onun adına mutluyum ancak o kariyerinde benden daha öte bir noktada.'' cevabını verdi.