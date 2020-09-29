Vettel'in kazası, Ferrari'nin güncelleme sırlarını açığa çıkardı

Ancak Ferrari'nin gelecekte daha fazla performans çıkarma umuduyla güncellemeler getirdiği Rusya'da Sebastian Vettel'in sıralamalarda yapmış olduğu kaza, SF1000'in bazı ince detaylarının görünmesini sağladı.

Aracın ön kanadının yerinden çıkması ile daha önce pek görüntülenemeyen oldukça karmaşık burun ve pelerin hava yönlendirici kanat bölgesi görüntülenmiş oldu.

Ferrari, Rusya'da SF1000'e eklediği parçaların küçük olduğunu ve yaşadığı temel sorunlara çözüm olmayacağını söylemişti.

Ferrari'nin araca eklediği parçalar görüntü olarak tamamen farklıydı. Takım hangi yoldan ilerleyeceğini anlamak için bu parçaları araca ekledi.

Ön tarafta Ferrari, 2016'dan beri sahip olduğu geniş, ortası çıkıntılı burnu kullanmaya devam ediyor. Mercedes'te ise tamamen farklı bir tasarım felsefesi var. İnce bir şekilde uzanan burnun ucunda, daha bombeli bir tasarım ve ön kanadın çok ince şekilde bağlanmasını sağlayan kollar var. Bu sayede burnun altında çok daha geniş pelerin hava yönlendirici kanat kullanılıyor.

Ferrari, kendi burun tasarımıyla pelerin hava yönlendirici kanadı kullanabilmek için, geçen seneki Singapur GP'de burnun altına yatay bir parça ekledi. Bu şekilde aracın ön tarafındaki hava akımı değiştirildi ve buna ek olarak ön aksa daha fazla güç yüklendi.

Ferrari SF1000 nose inlet detail Photo by: Giorgio Piola

Ferrari, Rusya GP'de burundaki çıkıntının yanında yer alan kanallarda bu bölgedeki hava akımını iyileştirmek için hafif değişiklik yaptı.

Burundaki çıkıntının iki yanında yer alan kanalların alt bölümleri, biraz daha aşağıya çekildi. Böylece bu bölgedeki hava akımı ve burun altına uygulanan basınç değiştirilmiş oldu.

Bu arada, Ferrari'nin bu burun tasarımını kullanmaya devam etmesi, ön bölümdeki karmaşık yapıyı sürdürdüğü manasına geliyor. Yani burnun arkasında ve şasinin altında, oldukça karmaşık bir hava yönlendirici mekanizma kullanılıyor.

Ferrari'den farklı olarak Mercedes'in pelerin çözümü daha geriden başlıyor ve Ferrari'nin burun altında yer alan hava yönlendirici kanatlarının bulunduğu bölgeye kadar uzanıyor.

Vettel'in sıralamalarda yaptığı kaza olmasaydı, Ferrari'nin bu bölümde yaptığı değişiklikler fark edilmeyecekti. Bu kazada Ferrari aracının burnu kopunca, bu bölümdeki değişiklikleri görmek daha kolay oldu.

Şasinin altında yer alan hava yönlendirici kanatların dış yüzeyinde beyaz ok ile gösterilen minik kanat dizisi bulunuyor.

Benzer bir tasarım Ferrari'nin partner takımlarından Haas'ta da bulunuyor. Haas, 2019 İspanya'dan bu yana benzer bir tasarıma sahip. Red Bull da bu bölgede pelerin kanadın üstünde benzer kanatçığa sahip.

Ferrari SF1000 rear wing endplate comparison Photo by: Giorgio Piola

Ferrari'nin Rusya GP'ye getirdiği yeni arka kanat tasarımı da, Mercedes'in tasarım DNA'sına sahip.

Arka kanadın kenar plakasının üst tarafında klasik L şekli yerine basamaklı geçiş bulunuyor. Bunun dışında kenar plakası inceltilmiş ve bu sayede dış yüzeye kıvrımlı yüzey kanatçıkları eklenmiş durumda.

Kenar plakasının alt bölgesinde eskiden 7 ince parça sarkıyordu ancak yeni kanatta bunun yerine 3 parçalı, alttan kapalı kesikler kullanıldı. Bu tasarım da Mercedes tasarımına çok benziyor.

Ferrari, sorunlu SF1000'deki tasarımın bazı sorunlu alanlarını belirlemiş, bu yeniliklerle kısa vadeli çözümler bulunmuş gibi görünüyor. Ancak bu çözümler, daha uzun vadeli çözümlerin ilk ayağı gibi görünüyor.

Ferrari, sezonun ikinci yarısında Rusya'da getirdiği ve sonraki yarışlarda getireceği güncellemelerle ilerleme kaydedecektir. Ancak takım asıl mücadeleyi 2021'de yeni güç ünitesi, yakıt ve yağ ile birlikte gelişmek için veriyor.