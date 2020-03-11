Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
09 Mar
-
15 Mar
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
233 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
246 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
260 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vettel'in kask tasarımcısı: "Sebastian Red Bull'daki kadar tasarım değiştirmeyecek"

paylaşım
yorumlar
Vettel'in kask tasarımcısı: "Sebastian Red Bull'daki kadar tasarım değiştirmeyecek"
Ekleyen:
, Editör
11 Mar 2020 14:44

Sebastian Vettel’in kask tasarımcısı Jens Munser, tasarım değişikliği konusundaki yasağın kalkmasına rağmen kırmızı renge uyumlu çok fazla renk olmamasından ötürü eskisi kadar kask tasarım değişikliği yapmayacaklarını söyledi.

FIA, son senelerde Formula 1 pilotlarının sezon içerisinde ikiden fazla kask tasarımı değişikliği yapmasını yasaklamıştı.

Sebastian Vettel, yasağa rağmen her yarışa mümkün olduğunca farklı kasklarla gelmeye devam etti. Ama kurallarda belirtildiği üzere kask tasarımı temelde sezona başladığıyla aynı renkte kaldı.

2020 sezonuyla birlikte pilotlar sezon boyunca istedikleri yarışa istedikleri kask tasarımını getirebilecekler.

Bundan ötürü yasağın kalkmasının en çok Vettel'e yarayacağı düşünülüyordu ancak Vettel’in kask tasarımcısı Jens Munser, F1-insider.com'a verdiği demeçte Ferrari kırmızısıyla uyumlu bir kask tasarlamanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Munser, “Sebastian, kural değiştiği zaman Melbourne'e gidiyordu ve sezonun ilk kaskları zaten tasarlanmıştı."

“Ayrıca Ferrari kırmızısı, Red Bull mavisi kadar her renkle uyuşmuyor."

“Kıyafet gibi düşünün. Kot pantolonu, kırmızı pantolona kıyasla daha fazla giyersiniz. Bence pek çok renk değişimi yaptığımız dönemler geride kaldı."

“Kask sürücünün ve kendini ifade edebileceği tek şey." dedi.

Sonraki haber
Marko: "Hamilton ve Verstappen daha iyi, ancak Vettel'in üstünü çizmeyin"

Önceki haber

Marko: "Hamilton ve Verstappen daha iyi, ancak Vettel'in üstünü çizmeyin"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

9 Mar - 15 Mar
Immagini Başlangıç:
21 Saat
:
55 Dakika
:
24 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Immagini
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
09:00
00:00
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes'ten Red Bull'a yanıt: "DAS'ı Melbourne'de kullanacağız!"

1s
2
Formula 1

Marko: "Hamilton ve Verstappen daha iyi, ancak Vettel'in üstünü çizmeyin"

1s
3
Formula 1

Vettel'in kask tasarımcısı: "Sebastian Red Bull'daki kadar tasarım değiştirmeyecek"

19dk
4
Formula 1

Melbourne, Coronavirüs konusunda en kötüsüne hazırlanıyor

1s
5
Formula 1

McLaren ve Haas, karantina haberini doğruladı

3s

Son Videolar

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı 01:34
Formula 1

F1, 188BET ile Asya bölgesinde ortaklık anlaşması imzaladı

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor 01:05
Formula 1

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı? 04:33
Formula 1

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı?

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış 01:10
Formula 1

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur 01:31
Formula 1

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur

Son Haberler

Vettel'in kask tasarımcısı: "Sebastian Red Bull'daki kadar tasarım değiştirmeyecek"
F1

Vettel'in kask tasarımcısı: "Sebastian Red Bull'daki kadar tasarım değiştirmeyecek"

Marko: "Hamilton ve Verstappen daha iyi, ancak Vettel'in üstünü çizmeyin"
F1

Marko: "Hamilton ve Verstappen daha iyi, ancak Vettel'in üstünü çizmeyin"

Mercedes'ten Red Bull'a yanıt: "DAS'ı Melbourne'de kullanacağız!"
F1

Mercedes'ten Red Bull'a yanıt: "DAS'ı Melbourne'de kullanacağız!"

Melbourne, Coronavirüs konusunda en kötüsüne hazırlanıyor
F1

Melbourne, Coronavirüs konusunda en kötüsüne hazırlanıyor

Vietnam Grand Prix'si erteleniyor mu?
F1

Vietnam Grand Prix'si erteleniyor mu?

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.