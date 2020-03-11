Vettel'in kask tasarımcısı: "Sebastian Red Bull'daki kadar tasarım değiştirmeyecek"

FIA, son senelerde Formula 1 pilotlarının sezon içerisinde ikiden fazla kask tasarımı değişikliği yapmasını yasaklamıştı.

Sebastian Vettel, yasağa rağmen her yarışa mümkün olduğunca farklı kasklarla gelmeye devam etti. Ama kurallarda belirtildiği üzere kask tasarımı temelde sezona başladığıyla aynı renkte kaldı.

2020 sezonuyla birlikte pilotlar sezon boyunca istedikleri yarışa istedikleri kask tasarımını getirebilecekler.

Bundan ötürü yasağın kalkmasının en çok Vettel'e yarayacağı düşünülüyordu ancak Vettel’in kask tasarımcısı Jens Munser, F1-insider.com'a verdiği demeçte Ferrari kırmızısıyla uyumlu bir kask tasarlamanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Munser, “Sebastian, kural değiştiği zaman Melbourne'e gidiyordu ve sezonun ilk kaskları zaten tasarlanmıştı."

“Ayrıca Ferrari kırmızısı, Red Bull mavisi kadar her renkle uyuşmuyor."

“Kıyafet gibi düşünün. Kot pantolonu, kırmızı pantolona kıyasla daha fazla giyersiniz. Bence pek çok renk değişimi yaptığımız dönemler geride kaldı."

“Kask sürücünün ve kendini ifade edebileceği tek şey." dedi.