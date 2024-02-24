Sebastian Vettel'in kardeşi Fabian: "Lewis-Ferrari ikilisi birbirine uymuyor"

Hamilton, Ferrari'ye geçme hayali nihayet gerçeğe dönüşürken, yeni ve heyecan verici bir kariyer dönemine başlamadan önce Mercedes ile son bir sezona hazırlanıyor.

Yıllar süren spekülasyonların ardından, 2024 sezonu öncesinde Hamilton'ın gelecek yıl Ferrari pilotu olacağı ve Carlos Sainz'in yerine Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacağı tarihi anlaşma duyuruldu.

Hamilton, dört kez Dünya Şampiyonu olan Sebastian Vettel'in Red Bull'da Ferrari'ye geçtiğinde yapamadığını yapmaya çalışacak; yani Ferrari'nin en son şampiyonluğu olan 2008 Markalar şampiyonluğunun ardından Maranello'ya yıllar sonra bir kupa getirmeye çalışacak.

Ancak Vettel'in kardeşi Hamilton ve Ferrari'nin mükemmel bir uyumdan ziyade kişilik çatışması yaşayacağını düşünüyor.

Sky'a yaptığı açıklamada Fabian, "Lewis'in kişiliği ve Seb'in takipçisi olarak deneyimlediğim üzere Ferrari takımı birbirine pek uymuyor." dedi.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçecek olması, sekiz kez Markalar Şampiyonu olan Mercedes'te büyük bir boşluğun doğacağı anlamına geliyor. Özellikle Mercedes takım patronu Toto Wolff'un cesur bir seçimi göz ardı etmediği düşünüldüğünde, Sebastian'ın adı doğal olarak potansiyel adaylarla ilgili tartışmalarda gündeme geliyor.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, and Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrate on the podium Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

53 kez Grand Prix kazanan Sebastian 2022 sezonundan sonra emekliye ayrılmıştı. Ancak F1'e geri dönüşün belli bir "çekiciliği" olacağını kabul etse de kardeşi Fabian, "Sebastian adına konuşabilecek bir konumda değilim" dese de geri dönüşün gerçekleşmeyeceğini düşünüyor.

Fabian, "Belli bir arzudan, çekicilikten ve yeteneklerinden şüphem yok ama bu uygun olmaz. Sebastian o zaman farklı bir amaç için ayrılmıştı." dedi.

Sebastian F1 kariyerinin son yıllarında çevre ve sürdürülebilirlik konularında giderek daha fazla sesini yükseltmiş, sık sık konuşarak F1'in dikkatini gördüğü sorunlara çekmiş ve sırasıyla Avusturya ve Japonya'da arı ve böcek otellerinin inşası gibi çeşitli girişimlerde bulunmuştu.

Wolff geçtiğimiz günlerde kendisiyle düzenli olarak temas halinde olduğunu açıklasa da Hamilton'dan boşalan yeri doldurmak üzere F1'e geri dönme ihtimali gündeme gelmedi.

Wolff, "Sanırım artık yarışmama kararı aldı. Onunla düzenli olarak konuşuyoruz."

"Dün de konuştuk ama gelecekte bizim için yarışması söz konusu değil." dedi.

Sainz, Fernando Alonso, Esteban Ocon ve Mercedes'in genç pilot adayı Andrea Kimi Antonelli gibi birçok pilotun adı Mercedes koltuğuyla anıldı.