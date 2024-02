Sebastian Vettel'in kardeşi Fabian: "Lewis-Ferrari ikilisi birbirine uymuyor"

Hamilton, Ferrari'ye geçme hayali nihayet gerçeğe dönüşürken, yeni ve heyecan verici bir kariyer dönemine başlamadan önce Mercedes ile son bir sezona hazırlanıyor.

Yıllar süren spekülasyonların ardından, 2024 sezonu öncesinde Hamilton'ın gelecek yıl Ferrari pilotu olacağı ve Carlos Sainz'in yerine Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacağı tarihi anlaşma duyuruldu.

Hamilton, dört kez Dünya Şampiyonu olan Sebastian Vettel'in Red Bull'da Ferrari'ye geçtiğinde yapamadığını yapmaya çalışacak; yani Ferrari'nin en son şampiyonluğu olan 2008 Markalar şampiyonluğunun ardından Maranello'ya yıllar sonra bir kupa getirmeye çalışacak.

Ancak Vettel'in kardeşi Hamilton ve Ferrari'nin mükemmel bir uyumdan ziyade kişilik çatışması yaşayacağını düşünüyor.

Sky'a yaptığı açıklamada Fabian, "Lewis'in kişiliği ve Seb'in takipçisi olarak deneyimlediğim üzere Ferrari takımı birbirine pek uymuyor." dedi.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçecek olması, sekiz kez Markalar Şampiyonu olan Mercedes'te büyük bir boşluğun doğacağı anlamına geliyor. Özellikle Mercedes takım patronu Toto Wolff'un cesur bir seçimi göz ardı etmediği düşünüldüğünde, Sebastian'ın adı doğal olarak potansiyel adaylarla ilgili tartışmalarda gündeme geliyor.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, and Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrate on the podium

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images