Vettel'in F1'deki geleceği Aston Martin'in gelişimine bağlı olacak

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Vettel, Aston Martin ile olan anlaşmasının 2. senesine başladı ancak takım, geçen seneden de daha kötü bir başlangıç yapmış oldu.

Vettel sezonun ilk iki yarışını COVID-19 nedeniyle kaçırırken Aston Martin 3 yarışın 3'ünde de rakiplerinin gerisinde kaldı.

Avustralya'da sezona başlayan Vettel için hafta sonu hayal kırıklığıyla doluydu. 3. antrenman seansında hem Vettel, hem de takım arkadaşı Lance Stroll kaza yaparken Vettel yarışta da kaza yaptı.

Emilia Romagna GP hafta sonunda konuşan Vettel, artık hayatının sıradaki aşamasına karar vermesinin gerektiğini kabul etti.

F1'deki geleceği sorulduğunda Vettel, "Bilmiyorum. Bu konuda sır yok. Bu, açıkçası bu senenin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacak."

"Zaman gösterecek. Şu an için sadece ana ve önümüzdeki dağa odaklanmış durumdayım. O dağa tırmanmaya çalışacağız. Ona bir günde ya da bir ayda tırmanamayacağız."

"Ancak tırmanacağımız rotaya karar vereceğiz. Bu rota, gelecek 3-4 seneyi belirleyecek. Bu yüzden buna odaklanmamızın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum."

"Sonrasında hepimiz için bu yolculuğun biteceği gün ve artık ne olacaksa, başka yolculukların başlayacağı gün gelecek." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, 2022'ye kötü bir başlangıç yapsalar da bu sezonu tamamen silip atmanın yanlış olacağını söyledi.

Vettel, "Şu anda güçlü değiliz, bu sır değil. Ancak çok fazla çalışma yapılıyor." dedi.

F1'deki geleceğini tam olarak neyin belirleyeceğinin sorulması üzerine Vettel, "Size tamamen dürüst olmam gerekirse harika bir 15 sene geçirdim. Geriye dönüp baktığımda şampiyonluklar kazanabilecek, çok fazla yarış kazanabilecek, pole pozisyonları için savaşabilecek ve çok fazla podyum sonucu alabilecek pozisyonlarda oldum."

"Açıkçası bu tat harikaydı. O pozisyonda olmadığınız zaman farklı bir tat aldığınız doğru. Bu yüzden farklı türde bir motivasyona ihtiyaç duyuyorsunuz."

"Ancak nihai olarak aynı şeyleri yeniden tatma konusunda istekliyim. Bu, sporun doğasında var."

"Odada yer alan diğerleri için bu durum biraz farklı olabilir çünkü onlar kariyerlerinin henüz ilk aşamasındalar. Onlar henüz neler yapabileceklerini gösterebilecekleri bir takıma ya da araca sahip olmadılar."

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu yüzden şu anda farklı bir pozisyondayım ancak bu en büyük kararlardan birisi olacak."

"Ancak takım gelişiyor, çok fazla şey oluyor ve her şey çok umut verici. Bu konudaki cevabım 'Zaman gösterecek'"

"Geleceğe bakarken her şeyin ne kadar umut verici olduğunu görmek istediğim kilit konular bunlar ve açıkçası ne kadar erken olacağına bakıyorum. Açıkçası gerçekten yaşlı değilim, fiziksel açıdan geride daha çok uzun yıllarımın olduğunu düşünüyorum. Bu benim için bir sorun değil."

"Nihai olarak hedefim bu - kazanmak, podyum ve galibiyet mücadelesi vermek - ancak şu anda bunun çok uzağındayız."

"Ancak çok fazla çalışma yapılıyor ve şu anda bulunduğumuz noktayı bilip ona göre küçük adımlar atmak ve gelecek için rotayı belirlemek çok heyecan verici." dedi.