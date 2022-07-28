Vettel'in emekliliği sonrası Aston Martin koltuğuna kim geçecek?

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Sebastian Vettel, 300. Grand Prix'sine katılacağı Abu Dhabi Grand Prix'sinin ardından Formula 1 kariyerini noktalayacak ve spordan emekli olacak. Ailesine ve motor sporları dışındaki tutkularına odaklanmak istediğini söyleyen Vettel'in gidişi, tüm F1 dünyasını hüzne boğdu.

Red Bull ile dört şampiyonluk alan Vettel gibi bir karakterin yokluğu, hem Formula 1 hem de Aston Martin için büyük bir kayıp anlamına geliyor.

Özellikle Aston Martin, projeye liderlik edecek bir isim istediği için, gelecek yıl lider pilot arayışına girmek zorunda kalacak ve bu da sürücü pazarını epey kızıştırıyor.

Gelin olası seçeneklere bir bakalım.

Nico Hulkenberg

İlk isim en az şaşırtıcı olanı gibi görünüyor. Nico Hulkenberg üç yıldır tam zamanlı olarak Formula 1'de yer almıyor ancak yedek pilot olarak devam ettiği için F1 ve özellikle de Aston Martin ile olan yakın bağları devam ediyor. 2020 yılında, takım Racing Point adıyla yarışırken İngiliz ekiple üç yarışa çıkan Hulkenberg, etkileyici bir performans sergilemişti.

Bu yılın başında Vettel'in COVID-19'a yakalanmasının ardından koltuğa dönen 34 yaşındaki sürücü, yine iyi performans sergiledi fakat gelecekte seriye tam zamanlı olarak dönmesinin zor olduğunu kabul etti. Yine de olası bir fırsat çıkması halinde buna hayır demeyeceği ortada.

Bu Aston Martin için geçici bir çözüm olabilir. Hulkenberg ile 2023 için tek yıllık anlaşma imzalayıp, 2024'te çoğu sürücünün sözleşmesi bittiği vakit diğer isimlere yönelebilirler.

Mick Schumacher, Haas F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Mick Schumacher

Mick Schumacher'in adını ilk duyduğunuzda biraz şaşırabilirsiniz ancak şöyle bir durup düşünürseniz, kendisinin Aston Martin için ideal bir isim olduğunu göreceksiniz.

Schumacher, F1'e girdiği günden bu yana Sebastian Vettel tarafından büyük destek alıyor ve belki de gridin en iyi anlaşan ikilisi konumundalar. Bu yıla zorlu bir başlangıç yapmasına rağmen toparlanan ve puanlar almaya başlayan Schumacher'in Aston Martin'e gideceği haberleri, son dönemde yoğun şekilde artmıştı.

Aslına bakılırsa Mick ve Aston Martin birbirlerine çok iyi uyuyorlar çünkü Lawrence Stroll, takıma büyük yatırımlar yapıyor ve gelecek için şampiyonluk hedefi koymuş durumda. Schumacher çok genç olmadığı için takım adına büyük bir risk de teşkil etmeyecek. Ayrıca elinde iki yıllık deneyimi de var.

Schumacher'in popülaritesi, Vettel'in ayrılığı sonrası Aston Martin için küçük bir telafi olabilir ve pazarlama anlamında kendisini kullanabilirler.

Ayrıca Schumacher'in Ferrari'ye geçişi en azından 2024 sonuna kadar mümkün değil. Hal böyle olunca Schumacher'in kaybedecek pek bir şeyi yok gibi görünüyor.

Nyck de Vries

Üçüncü bir seçenek de Aston Martin'in motor tedarikçisi Mercedes ile bağlantılı olan Nyck de Vries. Hollandalı pilot, Formula 2 şampiyonluğu sonrası Mercedes bünyesine katıldı ve F1 takımının yedek pilotluğunu yaptığı gibi, Formula E'de Alman üreticiyi temsil ediyor.

De Vries şu anda 27 yaşında ve takım kendisi üzerinde planlama yapabilir. Ayrıca Mercedes gelecek yıl Formula E'den çekiliyor ve Mercedes onun ayrılığına izin vereceği için, gelecek yıl herhangi bir sorun yaşamadan De Vries'ı takıma getirebilirler.

Hollandalı pilot bu yıl hem Williams hem de Mercedes ile antrenman seanslarında piste çıktı ve iyi bir izlenim bıraktı. Fakat tam sezonluk bir deneyimi olmaması, bazı şüphelere yol açıyor.

Oscar Piastri

De Vries'in adının geçtiği yerde, Oscar Piastri'nin adı geçmese olmaz. İkilinin adı, Williams pilotu Nicholas Latifi'nin koltuğu için de anılıyor. De Vries'tan farklı şekilde Oscar Piastri'nin Alpine ile uzun vadeli anlaşması var ve sadece kendisini kiralık olarak verebileceklerse başka bir takıma gönderecekler. Avustralyalı sürücü, tüm alt kategorilerde şampiyon oldu ve bu yılı yedek pilot olarak geçirmesinin ardından 2023'te gridde olmak istiyor. Ancak Alpine kendisini ana takımda değil, başka bir takımda kiralık olarak yarıştırmak istiyor.

Williams bu anlamda en mantıklı seçenek. Hatta Grove merkezli ekibin, Renault motoruna geçmesi bile mümkün. Piastri'nin Aston Martin'e gitme ihtimali çok yüksek görünmese de, Vettel'in ayrılığı F1'e girme fırsatını öncesine oranla artırmış oluyor.

Alex Albon, Williams Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Alexander Albon

Alexander Albon ismi de son günlerde ortaya çıktı. Taylandlı sürücünün, Williams'la olan anlaşması sadece bu yılı kapsıyor ve Albon resmi olarak hâlâ bir Red Bull sürücüsü. Ancak AlphaTauri Yuki Tsunoda'yı göndermediği sürece orada kendisine bir yer bulamayacak.

Şu anda iyi bir iş yapan Albon, Red Bull destekli şekilde başka bir takım için yarışacak.

Buradaki soru işareti bunun Williams'la mı yoksa başka bir yerle mi olacağı. Williams'ın Albon'dan oldukça memnun olduğu göz önüne alındığında, Taylandlı sürücüyü bırakma ihtimalleri pek mümkün görünmüyor. Ayrıca Aston Martin'in Red Bull ile olan anlaşması göz önüne alındığında kendisine ne kadar sıcak bakacağı da bir soru işareti.

Fernando Alonso

Aston Martin kısa vadeli bir çözüm arıyorsa, hayalini kurabileceği en iyi seçenek Fernando Alonso olacak. Lawrence Stroll daha önce çifte dünya şampiyonunu takıma getirmek istedi ancak Alonso'nun tercihi Alpine'den yana oldu.

Kontratı bittiği göz önüne alında hiç şüphesiz Aston Martin'in hedeflediği isimlerden birisi yine Alonso olacak. Sonuçta Alonso büyük bir isim ve yaşına rağmen çok hızlı sürüyor. Aston Martin için tamamen mantıklı bir seçim olduğu ortada fakat Alonso için aynı şey geçerli değil.

Silverstone merkezli takıma atacağı olası adım, gridde geriye gideceği anlamına geliyor. Alpine şu anda günden güne gelişiyor ve orta grubun liderliğini yapıyor. Oysa Aston şu anda gridin arkasında savaşıyor.

Mali açıdan Aston Martin'e geçiş ilgi çekici olabilir ancak kilit soru, paranın Alonso için başarıdan daha cazip olup olmayacağı. Yine de bu seçeneğin ortaya çıkması Alonso'nun elini kuvvetlendirecek çünkü artık tek seçeneği Alpine değil.

Daniel Ricciardo

Son ihtimal ise Daniel Ricciardo. McLaren'a katıldığı günden bu yana umduğunu bulamayan Ricciardo, istikrarlı performans göstermekten çok uzakta. Ricciardo'nun kontratı 2023'ü de kapsıyor ve geçtiğimiz günlerde gelecek yıl da takımda kalacağını ilk ağızdan doğruladı. Ancak Formula 1'de anlaşmalar değişebilir. Lawrence Stroll, eğer Lance'in yanına karizma sahibi bir isim koymak istiyorsa, Alonso'dan sonra en iyi ikinci seçenek Ricciardo olacak. Maaşı diğer sürücülerden daha yüksek olabilir ancak bütçe sınırı göz önüne alındığında, bu İngiliz ekip için bir problem olmayacaktır. Bu açıdan Ricciardo'ya istediği çeki yazabilirler.

Yine de Ricciardo'nun gelişi, bir dizi ihtimale bağlı. Örneğin kontratının feshedilmesi gerekiyor. Bunun için de McLaren'ın olası bir yedek bulması gerek. Ayrıca Ricciardo da Aston Martin'e gitmek istemeli. Tabii ki Ricciardo, Aston Martin'de daha pozitif bir ortamda yarışabilir çünkü yanında Lando Norris'in aksine Lance olacak. Yani Ricciardo yeniden takımın öne çıkan ismi olabilir ve spora olan tutkusunu yeniden kazanabilir.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images