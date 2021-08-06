Vettel'in diskalifiyesinin yeniden görüşülmesi için tarih belirlendi

Aston Martin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Vettel'in Macaristan'da aldığı ceza için temyize gideceğini duyurmuş ve aynı zamanda cezanın yeniden incelenmesi yönünde talepte bulunmuştu.

Bu kapsamda cezanın yeniden incelenmesi konusunda taraflar 9 Ağustos Pazartesi 16:00'da video konferans yöntemiyle toplanacaklar.

Aston Martin, inceleme esnasında mümkün olmayan önemli bir kanıt bulunduğunu belirterek yeniden inceleme talebinde bulunmuştu.

Vettel, Macaristan GP'yi 2. sırada tamamlamıştı ancak yarıştan sonra aracından 1 litrelik yakıt numunesi çıkmadığı için diskalifiye edildi. Vettel'in aracından 0.3 litre yakıt çıkarken, Aston Martin hesaplamalarına göre araçta 1.44 lt daha yakıt olması gerektiğini savundu.

Aston Martin'in temyize gideceğini işaret etmesinin ardından FIA, Vettel'in aracını devralarak Fransa'ya götürmüştü.

Takım Patronu Otmar Szafnauer, Vettel'in aracının yakıt emme pompasında sorun olabileceğini, bu yüzden yeni bir parçayla yakıt çekme işleminin tekrarlanmasını istediklerini söylemişti.

Takım, yeniden inceleme talebi dışında diskalifiye cezası için temyize gitti. Takımın temyiz sürecinde araca yeni bir emme pompası takılmasını talep edeceği düşünülüyor.

Pazartesi günü yapılacak toplantıda, Aston Martin'in sunacağı yeni verilerin cezanın yeniden incelenmesi için yeterli olup olmadığına bakılacak.

Hakemler kanıtların kayda değer bir şekilde önemli olduğu sonucuna varırlarsa, o zaman verilen ceza yeniden incelenecek.