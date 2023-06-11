Önceki / Ricciardo, Kanada GP'nin 'alternatif' F1 TV yayını için ESPN'e katılacak
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Vettel'in basın danışmanı Le Mans padoğunda görüntülendi

Sebastian Vettel'in basın danışmanlığını yürüten Britta Roeske, bugün Porsche garajında görüntülendi -yanında birçok soru işaretini de getirerek.

Altay Gök
Ekleyen:
Sebastian Vettel, Ferrari with his PA Britta Roeske (AUT)

Geçtiğimiz sezonun ardından uzun ve başarılı kariyerini sonlandıran Vettel, zamanını çoğunlukla ailesine ayırmakla birlikte yeni projeleri de değerlendiriyor.

En son Monako GP'sinde eski takımlarını ziyaret eden Vettel'in kısa vadeli planları veya bir yerde yarışıp yarışmayacağı henüz belli değil.

Fakat şimdi kendisinin dayanıklılık yarışlarına atılabileceği yönünde bir iddia bulunmakta, nitekim basın danışmanı Britta Roeske bugün Le Mans 24 Saat padoğundaydı!

Gelen bilgiler kendisinin Fransız televizyonları adına gazeteci olarak çalıştığı yönünde, fakat Porsche garajına da uğramış olması nedeniyle soru işaretleri artmış vaziyette.

Red Bull, Ferrari ve Aston Martin'deki on sene boyunca Vettel'e danışmanlık yapan Roeske artık F1'de yer almıyor, ancak halen Vettel ile çalıştığı söylenmekte.

paylaşım
yorumlar

Ricciardo, Kanada GP'nin 'alternatif' F1 TV yayını için ESPN'e katılacak
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor

Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor

Formula 1
Kanada GP

Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor

Acosta, MotoGP'ye geçiş için KTM dışı seçenekleri değerlendiriyor

Acosta, MotoGP'ye geçiş için KTM dışı seçenekleri değerlendiriyor

MotoGP
İtalya GP

Acosta, MotoGP'ye geçiş için KTM dışı seçenekleri değerlendiriyor Acosta, MotoGP'ye geçiş için KTM dışı seçenekleri değerlendiriyor

Motorsport Türkiye özel röportaj: Formula 3 sürücüsü Hugh Barter

Motorsport Türkiye özel röportaj: Formula 3 sürücüsü Hugh Barter

FIA F3
Monte Carlo

Motorsport Türkiye özel röportaj: Formula 3 sürücüsü Hugh Barter Motorsport Türkiye özel röportaj: Formula 3 sürücüsü Hugh Barter

Son Haberler

Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum"

Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum"

F1 Formula 1
Kanada GP

Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum" Leclerc: "Gelecekte Le Mans 24 Saat'i denemek istiyorum"

Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"

Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"

F1 Formula 1
Kanada GP

Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor" Wolff: "Montreal, yapı itibariyle W14'e uymuyor"

Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor

Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor

F1 Formula 1
Kanada GP

Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor Mercedes, Kanada'da Red Bull'u yakalamayı beklemiyor

Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor"

Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor"

F1 Formula 1

Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor" Mekies: "Genç Sürücü Akademisi'nde çıtayı Red Bull belirliyor"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.