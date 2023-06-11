Vettel'in basın danışmanı Le Mans padoğunda görüntülendi

Geçtiğimiz sezonun ardından uzun ve başarılı kariyerini sonlandıran Vettel, zamanını çoğunlukla ailesine ayırmakla birlikte yeni projeleri de değerlendiriyor.

En son Monako GP'sinde eski takımlarını ziyaret eden Vettel'in kısa vadeli planları veya bir yerde yarışıp yarışmayacağı henüz belli değil.

Fakat şimdi kendisinin dayanıklılık yarışlarına atılabileceği yönünde bir iddia bulunmakta, nitekim basın danışmanı Britta Roeske bugün Le Mans 24 Saat padoğundaydı!

Gelen bilgiler kendisinin Fransız televizyonları adına gazeteci olarak çalıştığı yönünde, fakat Porsche garajına da uğramış olması nedeniyle soru işaretleri artmış vaziyette.

Red Bull, Ferrari ve Aston Martin'deki on sene boyunca Vettel'e danışmanlık yapan Roeske artık F1'de yer almıyor, ancak halen Vettel ile çalıştığı söylenmekte.