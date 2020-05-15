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Formula 1 / Haberler

Vettel'in ayrılığı sonrası F1'in hisseleri 90 milyon euro düştü

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Vettel'in ayrılığı sonrası F1'in hisseleri 90 milyon euro düştü
Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 May 2020 19:25

Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılacağını duyurmasından sonra Formula 1 hisselerinde 90 milyon euro'luk bir kayıp yaşandı.

Salı günü Sebastian Vettel'in 2020'nin sonunda Ferrari ekibinden ayrılacağı resmi olarak açıklandı. Bundan yaklaşık 1.5 gün sonra Vettel'in yerini Carlos Sainz'ın alacağı açıklandı.

Duyurular  F1 hisse senedi fiyatları üzerinde ciddi bir etkiye sahipti.

Vettel'in yıl sonunda Ferrari'yi bırakacağını açıklamasından sonra Formula 1'in hisse fiyatı %4,5 düştü. 48 saat sonra Sainz’in Ferrari’ye gelişi açıklandı ve hisse fiyatı %3.1 arttı. Bunda Daniel Ricciardo'nun McLaren'a geçişinin de payı var.

Ancak, bu Vettel’in ayrılması nedeniyle fiyatlarda yaşanan düşüşü dengelemek için yeterli değildi. Fiyatta toplam %1,4 oranında düşüş var. Bu da 90 milyon euroya denk geliyor.

Eğer Vettel ve kontratı sezon sonunda sona eren Kimi Raikkonen sezon sonunda emekli olur ve 2020'de Lewis Hamilton dışında bir isim şampiyon olamazsa gelecek yıl gridde sadece bir şampiyon kalacak.

 

 

 

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Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Gyémánt Péter

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