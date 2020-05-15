Vettel'in ayrılığı sonrası F1'in hisseleri 90 milyon euro düştü

Salı günü Sebastian Vettel'in 2020'nin sonunda Ferrari ekibinden ayrılacağı resmi olarak açıklandı. Bundan yaklaşık 1.5 gün sonra Vettel'in yerini Carlos Sainz'ın alacağı açıklandı.

Duyurular F1 hisse senedi fiyatları üzerinde ciddi bir etkiye sahipti.

Vettel'in yıl sonunda Ferrari'yi bırakacağını açıklamasından sonra Formula 1'in hisse fiyatı %4,5 düştü. 48 saat sonra Sainz’in Ferrari’ye gelişi açıklandı ve hisse fiyatı %3.1 arttı. Bunda Daniel Ricciardo'nun McLaren'a geçişinin de payı var.

Ancak, bu Vettel’in ayrılması nedeniyle fiyatlarda yaşanan düşüşü dengelemek için yeterli değildi. Fiyatta toplam %1,4 oranında düşüş var. Bu da 90 milyon euroya denk geliyor.

Eğer Vettel ve kontratı sezon sonunda sona eren Kimi Raikkonen sezon sonunda emekli olur ve 2020'de Lewis Hamilton dışında bir isim şampiyon olamazsa gelecek yıl gridde sadece bir şampiyon kalacak.