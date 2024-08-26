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Formula 1 Hollanda GP

Vettel'in 2013'teki başarısı, McLaren'a nasıl şampiyonluk inancı verdi?

McLaren tarihin, Lando Norris'in 2024'te bir Dünya Şampiyonluğu şoku yaşayabileceğini gösterdiğini söylüyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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Sebastian Vettel, Red Bull RB9 Renault celebrates victory with donuts

McLaren, dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel'in 2013'ün ikinci yarısında üst üste dokuz galibiyet alarak rekor kırmasının, Formula 1'de çifte şampiyonluk hayal etmenin neden doğru olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Lando Norris'in Hollanda Grand Prix'sindeki dominant zaferi her ne kadar Max Verstappen ve Red Bull puan sıralamalarında hâlâ iyi bir avantaja sahip olsa da hem kendisinin hem de McLaren'ın şampiyonluk umutlarını ateşledi.

Ancak Norris'in Zandvoort'ta Verstappen'in 22.896 saniye önünde finiş görerek 2024'ün en büyük kazanma marjını elde etttiği avantajın ölçeğine dayanarak, McLaren'a hem takımlar hem de bireysel mücadelelerde umut veren bir gidişat var.

Takımlar şampiyonasında McLaren, hafta sonu rakiplerinin avantajını 12 puan azalttı ve artık Red Bull’un sadece 30 puan gerisinde yer alıyor.

Sürücüler mücadelesinde ise Norris, hem galibiyet hem de en hızlı tur için liderlikten sekiz puan aldıktan sonra şimdi Verstappen'in 70 puan gerisinde. Sezonun kalan dokuz yarışında da bu zafer/en hızlı tur başarısını tekrarlaması halinde yılı şampiyon olarak tamamlaması için yeterli olacak.

Böyle bir form grafiği zor bir hedef ancak McLaren tarihe ve özellikle de Vettel ve Red Bull'un 2013 yaz tatilinden sonra F1'i tamamen ele geçirmesine bakarak bu seviyede bir hakimiyetin mümkün olduğunu söylüyor.

Vettel 2013'ün ilk yarısında yarış galibiyetleri için hem Mercedes hem de Ferrari ile zorlu bir mücadeleye girmişti ancak F1 yaz tatilinden döndüğünde durum çarpıcı bir şekilde değişti.

Belçika Grand Prix'sinden itibaren Vettel, Belçika'daki sezon finaline kadar dokuz yarışın tamamını kazanarak dördüncü ve son şampiyonluğunu elde ederek ayrı bir klasmanda olduğunu kanıtladı.

The McLaren trophy delegate sprays Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, with Champagne on the podium

The McLaren trophy delegate sprays Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, with Champagne on the podium

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Hollanda GP'sinin ardından konuşan McLaren takım müdürü Andrea Stella, McLaren'in şu anki mücadelesini bir bağlama oturtmak için Vettel'in on yıldan uzun bir süre önce yaptıklarını not aldığını söyledi.

Stella, her iki şampiyonada da oyunun devam edip etmediği sorusu üzerine şunları söyledi: “Bence Takımlar Şampiyonasında oyun bu yarıştan önce de devam ediyordu.”

“Sürücüler Şampiyonasında, kesinlikle kafamızı ve odağımızı bunun mümkün olduğu gerçeğinde tutmak istedik. Hatta konuştuk ve Vettel'in 2013'te yaptıklarına baktık ve dedik ki: 'Aynısını yapabiliriz. Neden olmasın?’ Odaklanmaya devam etmeliyiz. Bunun mümkün olduğunu düşünmemiz gerekiyor.”

Stella, Hollanda GP hafta sonu boyunca takımın performansının pist özelliklerinden kaynaklandığını belirtse de yarışta elde ettikleri başarılarının beklentilerin ötesinde olduğunu kabul etti.

“Performans açısından çok cesaret verici olduğunu söylemeliyim.”

“Bu aynı zamanda Macaristan'da olduğu gibi otomobilimiz için çok uygun görünen bir pistte gerçekleşti. Macaristan'dan sonra bile kamuoyu 'Ah, her yarış birinci ve ikinci olacaklar.' dedi. Ama öyle değil. Bu durum şu anda piste çok bağlı gibi görünüyor.”

“Ancak bu yarış sıralama performansı ve yarış performansı açısından kesinlikle beklentilerin ötesindeydi ve bir dereceye kadar lastik aşınması bile çok iyiydi, öyle ki Lando son turda yarışın en hızlı turunu attı.” dedi.

Stella mevcut durumun Dünya Şampiyonluğu başarısını düşünebileceği anlamına geldiği kanısındayken, Norris bu tür şeyleri düşünmenin doğru olmadığını düşünüyor.

Norris, “Yılın ilk yarışından beri şampiyonluk için mücadele ediyorum. Şu anda ani bir karar vermem söz konusu değil.”

“Daha iyisini yapmam gerekiyor. Tüm yıl boyunca çok çalıştım ve hala Max'in 70 puan gerisindeyim. Bu yüzden şu anda bunu düşünmek oldukça aptalca.”

“Sadece her yarışı birer birer ele alıyorum ve şu an yaptığımı yapmaya devam ediyorum çünkü ileriyi düşünmenin bir anlamı yok." dedi.

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