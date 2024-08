Vettel'in 2013'teki başarısı, McLaren'a nasıl şampiyonluk inancı verdi?

McLaren, dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel'in 2013'ün ikinci yarısında üst üste dokuz galibiyet alarak rekor kırmasının, Formula 1'de çifte şampiyonluk hayal etmenin neden doğru olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Lando Norris'in Hollanda Grand Prix'sindeki dominant zaferi her ne kadar Max Verstappen ve Red Bull puan sıralamalarında hâlâ iyi bir avantaja sahip olsa da hem kendisinin hem de McLaren'ın şampiyonluk umutlarını ateşledi.

Ancak Norris'in Zandvoort'ta Verstappen'in 22.896 saniye önünde finiş görerek 2024'ün en büyük kazanma marjını elde etttiği avantajın ölçeğine dayanarak, McLaren'a hem takımlar hem de bireysel mücadelelerde umut veren bir gidişat var.

Takımlar şampiyonasında McLaren, hafta sonu rakiplerinin avantajını 12 puan azalttı ve artık Red Bull’un sadece 30 puan gerisinde yer alıyor.

Sürücüler mücadelesinde ise Norris, hem galibiyet hem de en hızlı tur için liderlikten sekiz puan aldıktan sonra şimdi Verstappen'in 70 puan gerisinde. Sezonun kalan dokuz yarışında da bu zafer/en hızlı tur başarısını tekrarlaması halinde yılı şampiyon olarak tamamlaması için yeterli olacak.

Böyle bir form grafiği zor bir hedef ancak McLaren tarihe ve özellikle de Vettel ve Red Bull'un 2013 yaz tatilinden sonra F1'i tamamen ele geçirmesine bakarak bu seviyede bir hakimiyetin mümkün olduğunu söylüyor.

Vettel 2013'ün ilk yarısında yarış galibiyetleri için hem Mercedes hem de Ferrari ile zorlu bir mücadeleye girmişti ancak F1 yaz tatilinden döndüğünde durum çarpıcı bir şekilde değişti.

Belçika Grand Prix'sinden itibaren Vettel, Belçika'daki sezon finaline kadar dokuz yarışın tamamını kazanarak dördüncü ve son şampiyonluğunu elde ederek ayrı bir klasmanda olduğunu kanıtladı.

The McLaren trophy delegate sprays Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, with Champagne on the podium

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images