Vettel'i öven Verstappen: "2021 Silverstone kazasının ardından beni bekliyordu"

Haberi dinle

Silverstone yarışının ilk turunda Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında temas yaşanmış, bu temasın ardından Hollandalı pilot Copse virajında büyük bir kaza yapmıştı.

50G kuvvete maruz kalan Verstappen, hastaneye götürüldü ve burada yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildi.

O gece piste döndükten sonra Verstappen, kendisini karavanının önünde bekleyen bir isim olduğunu söyledi: Sebastian Vettel.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Verstappen, emekli olmaya hazırlanan Vettel ile alakalı şöyle dedi: "Bence Seb bir insan olarak her zaman çok sevecen biri oldu. Onunla özellikle de kariyerimin başında hararetli mücadelelerimiz oldu."

"Fakat onunla ilgili bir şeyi hep hatırlayacağım; Geçen yıl Silverstone'da hastaneden dönüp eşyalarımı almak için karavanıma gittiğimde, araçtan indiğim vakit Seb'in beni orada beklediğini gördüm."

"Bana 'Max nasılsın, iyi misin?' diye sordu. Bence bu onun nasıl biri olduğunu gösterdi."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"O sadece performansla ilgilenmiyor, aynı zamanda iyi niyetli olan süper iyi ve sevecen bir insan."

"Bence böyle hatırlanmak da gerçekten çok güzel."

Hollandalı pilot, Red Bull ailesinin büyük bir parçası olan Vettel'in başarılarını da övdü.

"Red Bull için çok büyük bir anlam ifade ediyor."

"Genç bir pilot olarak geldi ve sporda çok şey başardı. Red Bull'da hâlâ çok sayıda arkadaşı var."

"Pek çok insanın sadece hayalini kurabileceği bir kariyeri oldu."

"Bu hafta sonu kask takası da yapacağız, koleksiyonda olması gereken çok güzel bir kaskı var."

"Onu kesinlikle özleyeceğiz. Fakat öte yandan, gelecekte ne yaparsa yapsın bunun içni ona en iyi dileklerimi sunuyorum. Bence en önemli şey ailesiyle vakit geçirmek."

"O gerçek bir aile babası. Bunu görmek harika. Bence o harika bir örnek."