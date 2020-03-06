Vettel'e iyi haber - Kask tasarımı sınırı kaldırıldı

FIA Başkanı Jean Todt başkanlığında, 2020'nin ilk Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, FIA Tıbbi Komisyonu Başkanı Profesör Gérard Saillant, coronavirüs COVID-19 hakkında son durumu değerlendirdi. Virüsle alakalı her bir gelişmenin anlık olarak takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için FIA Kriz Masası kuruldu.

FIA, yerel federasyonlar ve konuyla alakalı Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlarla yakından çalışarak, gerekli olması halinde motor sporları dünyasını ve aynı zamanda genel toplumu korumak için, yarışların iptali ya da ertelenmesi dahil gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, son günlerin gündemde olan konusu FIA - Ferrari arasındaki özel anlaşmayı değerlendirdi ve Ferrari ile yapılan özel anlaşmanın arkasında olduklarını, FIA ve Formula 1'in saygınlığına zarar veren tüm açıklamalara karşı çıktıklarını bildirdi.

2020'de yakıt akış kontrolünü daha iyi kontrol etmek için ekstra bir sensör takılması kararlaştırılmıştı. Bu ekstra sensör ile araç ağırlıkları bir kilogram daha artacaktı. Bu konu resmiyete kavuşturuldu ve 2020 F1 minimum araç ağırlığı 745 kg'dan 746 kg'a çıkarıldı.

FIA, son senelerde Formula 1 pilotlarının sene içerisinde ikiden fazla kask tasarımı değişikliği yapmasını yasaklamıştı. Bu konuya Sebastian Vettel başta olmak üzere bazı pilotlar karşı çıkıyordu. 2020 F1 sezonu için bu konudaki kısıtlama kaldırıldı.

Son olarak 2020 Formula 1 sezonundan sonra Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek testlerde, 2021'de kullanılacak 18 inç lastiklerin kullanılacağı açıklandı.